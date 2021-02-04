Шведские лыжники вслед за норвежцами и финнами снялись с этапа Кубка мира в Нове-Месте

Сборная Швеции по лыжным гонкам вслед за норвежскими и финскими лыжниками отказалась от участия в восьмом этапе Кубка мира, который пройдёт 20 и 21 февраля в Нове-Месте (Чехия). Об этом сообщается на сайте Шведской лыжной ассоциации. В программе соревнований спринт классическим стилем и индивидуальная гонка с раздельным стартом свободным ходом.
Причина такого решения сборной Швеции — пандемия коронавируса.
«Мы ставим перед собой самые высокие цели на Кубок мира, но не хотим подвергать членов команды возможному риску заражения. Наш приоритет — безопасность», — сказал менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Даниэль Фореус.
В ближайшие выходные состоится этап Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Чемпионат мира пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.
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