«Стильно, модно, молодёжно». Каролина Севастьянова показала свежие селфи

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в кожаную куртку и джинсы, позирует перед зеркалом.

«Стильно, модно, молодёжно», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Красивая!»

«Богиня».

«По погоде».

«Айфон, да?»

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.