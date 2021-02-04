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«Стильно, модно, молодёжно». Каролина Севастьянова показала свежие селфи

«Стильно, модно, молодёжно». Каролина Севастьянова показала свежие селфи
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в кожаную куртку и джинсы, позирует перед зеркалом.

«Стильно, модно, молодёжно», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Красивая!»
«Богиня».
«По погоде».
«Айфон, да?»

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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