«Стильно, модно, молодёжно». Каролина Севастьянова показала свежие селфи

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в кожаную куртку и джинсы, позирует перед зеркалом.
«Стильно, модно, молодёжно», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Красивая!»
«Богиня».
«По погоде».
«Айфон, да?»
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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