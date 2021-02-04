Лыжница Фоссесхолм вошла в состав сборной Норвегии по маунтинбайку

Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм вошла в состав сборной Норвегии по маунтинбайку на 2021 год, сообщает NRK. Ранее спортсменка была включена заявку лыжной сборной Норвегии на чемпионат мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.

В нынешнем сезоне 19-летняя Фоссесхолм выступила на трёх этапах Кубка мира по лыжным гонкам. В Руке (Финляндия) она стала девятой в гонке на 10 км и шестой — в гонке преследования. В Лахти (Финляндия) она помогла сборной Норвегии выиграть смешанную эстафету и стала второй в скиатлоне. В Фалуне (Швеция) норвежка дважды заняла шестое место — в гонках на 10 км свободным и классическим стилем.

Первые медали чемпионата мира в лыжных гонках будут разыграны 25 февраля в спринте.