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Женская сборная России по регби сыграет с Испанией в матче чемпионата Европы 20 февраля

Женская сборная России по регби сыграет с Испанией в матче чемпионата Европы 20 февраля
Другие / Регби 0

Женская сборная России сыграет с Испанией в матче чемпионата Европы по регби 20 февраля, сообщает пресс-служба Федерации регби России на официальном сайте. Начало встречи — в 18:00 мск.

Напомним, первый матч европейского первенства россиянки провели в марте 2020 года. Тогда команда со счётом 27:21 обыграла сборную Нидерландов. Матч со сборной Испании должен был состояться в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён. Матч между Испанией и Нидерландами состоится 27 февраля.

Напомним, победитель чемпионата Европы попадёт в финальный квалификационный турнир, выход в который обеспечили себе сборные Ирландии, Италии и Шотландии. Победитель квалификационного турнира получит прямую путёвку на Кубок мира—2021.

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