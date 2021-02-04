Африканским спортсменам предложили российскую вакцину против коронавируса

Сегодня, 4 февраля, в Дакаре (Сенегал) в ходе встречи с министрами спорта стран Западной Африки министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин предложил поставки российской вакцины против COVID-19 для спортсменов сборных команд Африки, сообщает пресс-служба Минспорта.
Министр подчеркнул, что российская вакцина уже доказала свою безопасность и надёжность. Он добавил, что при поддержке других госструктур Министерство спорта готовится к плановой вакцинации спортсменов сборных команд России.
Олег Матыцин выразил готовность детально обсудить возможность поставки вакцин в страны Африки для спортсменов национальных сборных команд в случае такой заинтересованности.
Напомним, ранее сообщалось, что всех спортсменов, которые примут участие в ОИ в Токио, могут вакцинировать от COVID-19.
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