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Африканским спортсменам предложили российскую вакцину против коронавируса

Африканским спортсменам предложили российскую вакцину против коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0
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Сегодня, 4 февраля, в Дакаре (Сенегал) в ходе встречи с министрами спорта стран Западной Африки министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин предложил поставки российской вакцины против COVID-19 для спортсменов сборных команд Африки, сообщает пресс-служба Минспорта.

Министр подчеркнул, что российская вакцина уже доказала свою безопасность и надёжность. Он добавил, что при поддержке других госструктур Министерство спорта готовится к плановой вакцинации спортсменов сборных команд России.

Олег Матыцин выразил готовность детально обсудить возможность поставки вакцин в страны Африки для спортсменов национальных сборных команд в случае такой заинтересованности.

Напомним, ранее сообщалось, что всех спортсменов, которые примут участие в ОИ в Токио, могут вакцинировать от COVID-19.

Всех спортсменов, которые примут участие в ОИ в Токио, могут вакцинировать от COVID-19
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