Пеллегрино: моя задача во время тренировок — думать как Криштиану Роналду

30-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, что главная его задача во время тренировок думать так же, как нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, которому в настоящее время 35 лет. Отметим, что Криштиану демонстрирует прекрасную форму, регулярно забивая голы и отдавая результативные передачи.



«Всегда стараюсь изучать своих врагов. Очевидно, на данный момент сильнейший из них Клебо. Выиграть спринтерский зачёт по итогам сезона, а потом трижды стать вторым… Да, хорошо, но недостаточно! Я был очень рад, когда одержал победу в 2016 году. Моя главная задача во время тренировок — думать как Криштиану Роналду: что я моложе, чем мой возраст», — сказал 30-летний итальянец в интервью пресс-службе Международной федерации лыжного спорта.

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