Сундбю: я такой наглый, что уверен в завоевании медали на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, четырёхкратный чемпион мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что уверен в успешном выступлении на чемпионате мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. В сезоне-2020/2021 36-летний Сундбю, действующий чемпион мира в гонке на 15 км классическим стилем, не отбирался в сборную Норвегии на этапы Кубка мира.

«Ментально я чувствую, что способен на это. Я такой наглый, что уверен: я в состоянии завоевать медаль на чемпионате мира», — приводит слова лыжника норвежское издание NRK.

При этом он признал, что завоевать золото, скорее всего, не удастся.

«В теории в настоящее время это немыслимо. Но я не сдаюсь», — добавил Сундбю.