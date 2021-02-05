Сундбю: я такой наглый, что уверен в завоевании медали на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, четырёхкратный чемпион мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что уверен в успешном выступлении на чемпионате мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. В сезоне-2020/2021 36-летний Сундбю, действующий чемпион мира в гонке на 15 км классическим стилем, не отбирался в сборную Норвегии на этапы Кубка мира.
«Ментально я чувствую, что способен на это. Я такой наглый, что уверен: я в состоянии завоевать медаль на чемпионате мира», — приводит слова лыжника норвежское издание NRK.
При этом он признал, что завоевать золото, скорее всего, не удастся.
«В теории в настоящее время это немыслимо. Но я не сдаюсь», — добавил Сундбю.
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