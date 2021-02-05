Норвежский эксперт оценил шансы Мартина Йонсруда Сундбю на медали чемпионата мира

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн оценил шансы лыжника Мартина Йонсруда Сундбю завоевать медали на чемпионате мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. Сундбю является действующим чемпионом мира в индивидуальной гонке на 15 км.

«До этой зимы Мартин не показывал уровня, который позволил бы ему завоевать медаль. Если он всё же станет чемпионом мира, это будет нечто особенное. Но вероятность этого невысока. Фаворитом он не будет.

Однако если он будет полон желания, то сможет выйти на более высокий уровень, чем тот, который он демонстрировал до зимы. У него есть такая возможность", — приводит слова Бьорна NRK.

Первые медали в лыжных гонках на чемпионате мира будут разыграны 25 февраля в спринте.