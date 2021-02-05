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Бывший тренер Бьорген — о спринте на чемпионате мира: норвежки обречены на поражение

Бывший тренер Бьорген — о спринте на чемпионате мира: норвежки обречены на поражение
Другие / Лыжный спорт 0
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Свейн Торе Самдаль, бывший тренер норвежской лыжницы Марит Бьорген, оценил шансы норвежек на медали в командном и личном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«В спринте и командном спринте шведки слишком сильны, а норвежки слишком слабы. Майкен Касперсен Фалла и Ане Аппельквист Стенсет обречены на поражение в борьбе со шведками и американками. Ане — хороший спринтер, но в финале она не справится.

Что касается командного спринта, то норвежским лыжницам стоит взять пример у мужчин. Им нужно поставить более выносливую лыжницу в пару к Майкен. У мужчин вместе с Клебо победы одерживали Мартин Йонсруд Сундбю и Эмиль Иверсен. Ане демонстрирует скорость высочайшего уровня, но выносливости ей не хватает", — приводит слова Самдаля VG.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на чемпионат мира в Оберстдорфе
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