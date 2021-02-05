Хаттестад отреагировал на слова тренера Бьорген об отсутствии шансов у норвежек в спринте

Олимпийский чемпион Ола Виген Хаттестад, являющийся тренером женской сборной Норвегии по лыжным гонкам, прокомментировал слова Свейна Торе Самдаля, бывшего тренера Марит Бьорген, о том, что норвежки обречены на поражение в личном и командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«В последние годы в Швеции появилось несколько сильных женщин-спринтеров. Линн Сван является большим фаворитом. Но Майкен Касперсен Фалла уже показывала раньше, что она хороша, когда это нужно. У нас есть и четыре другие лыжницы, которые могут бороться за золото в свой удачный день. Но если оценивать реально, то Майкен — наша главная надежда на золото.
Что касается командного спринта, то у нас есть девушки, которые могут ехать быстро, однако сейчас шведки быстрее. Тем не менее впереди главные старты сезоны. Наша цель — бороться за золото в каждой гонке чемпионата мира", — приводит слова Хаттестада VG.
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