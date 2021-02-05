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Пятикратный призёр ОИ: Сван нужно лучше следовать правилам на ЧМ, иначе дисквалифицируют

Пятикратный призёр ОИ: Сван нужно лучше следовать правилам на ЧМ, иначе дисквалифицируют
Другие / Лыжный спорт 0
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Пятикратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская лыжница Анита Моэн поделилась ожиданиями от личного и командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Женский командный спринт будет самым большим испытанием для Норвегии. Шведские девушки очень сильны как команда. Мы же в спринте зависим от лучшей формы Майкен Касперсен Фаллы.

Что касается Линн Сван, то на чемпионате мира ей нужно лучше следовать правилам, чем в Фалуне. Иначе ей грозит дисквалификация", — приводит слов Моэн VG.

На этапе Кубка мира в Фалуне Сван на выходе на финишную прямую в спринте подрезала норвежку Лотту Уднес Венг. После гонки норвежка призналась, что в тот момент хотела «включить Большунова» и стукнуть соперницу палкой.

Ранее Свейн Торе Самдаль, бывший тренер норвежской лыжницы Марит Бьорген, выразил уверенность, что у норвежек нет шансов на победу в спринтерских гонках в Оберстдорфе. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

Эксперт — об инциденте с Венг: если позволять такие вещи, они будут происходить всё чаще
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