«Хаха, когда у вас всё стало так плохо?» Шведский эксперт высмеял лыжную сборную Норвегии

Шведский эксперт Кристоффер Бергстрём подшутил над составом женской сборной Норвегии на спринтерские гонки в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Кто у вас в команде, говорите? Фалла, Стенсет, Свендсен и сёстры Венг? Хаха, когда это у вас всё стало так плохо со спринтом? Какие оправдания? Я большой поклонник норвежского лыжного спорта, но, кажется, вы не смогли собрать сильную спринтерскую команду у женщин.

Хотите позаимствовать у нас Йонну Сундлинг? Будет очень жаль, если вы даже не попадёте в финал, и все норвежцы будут следить, как Сван борется с Дальквист и Лампич", — приводит слова Бергстрёма VG.

Ранее Свейн Торе Самдаль, бывший тренер норвежской лыжницы Марит Бьорген, выразил уверенность, что у норвежек нет шансов на победу в спринтерских гонках в Оберстдорфе. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта.