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Светлана Хоркина привилась от коронавируса. Фото

Светлана Хоркина привилась от коронавируса. Фото
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сообщила, что сделала прививку от коронавирусной инфекции.

«Привита!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Светланы Хоркиной.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Молодец! Всем пример!»
«Человек-легенда и наша гордость».
«Мы любим тебя, Хоркина!»
«Молодец! Я боюсь...»
«Ох, конечно, дело каждого».

Ранее Светлана Хоркина показала фотографии младшего сына Ивана, который внимательно рассматривает предмет, напоминающий легкоатлетический шест. Мальчик родился в октябре 2019 года.

«Была надежда, что младшенький пойдёт по стопам мамы». Хоркина показала фото сына
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