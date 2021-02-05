Светлана Хоркина привилась от коронавируса. Фото

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сообщила, что сделала прививку от коронавирусной инфекции.

«Привита!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Светланы Хоркиной.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Молодец! Всем пример!»

«Человек-легенда и наша гордость».

«Мы любим тебя, Хоркина!»

«Молодец! Я боюсь...»

«Ох, конечно, дело каждого».

Ранее Светлана Хоркина показала фотографии младшего сына Ивана, который внимательно рассматривает предмет, напоминающий легкоатлетический шест. Мальчик родился в октябре 2019 года.