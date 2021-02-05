Светлана Хоркина привилась от коронавируса. Фото
Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сообщила, что сделала прививку от коронавирусной инфекции.
«Привита!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Светланы Хоркиной.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Молодец! Всем пример!»
«Человек-легенда и наша гордость».
«Мы любим тебя, Хоркина!»
«Молодец! Я боюсь...»
«Ох, конечно, дело каждого».
Ранее Светлана Хоркина показала фотографии младшего сына Ивана, который внимательно рассматривает предмет, напоминающий легкоатлетический шест. Мальчик родился в октябре 2019 года.
«Была надежда, что младшенький пойдёт по стопам мамы». Хоркина показала фото сына
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