В конкурсе «Ты в игре» появилась номинация для семейных спортивных проектов

Организаторы Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали партнёром конкурса «Ты в игре» и учредили дополнительную номинацию, направленную на развитие и популяризацию семейного спорта в России. Приз – семейное путешествие в Москву с посещением тематического парка развлечений «Остров мечты». Зарегистрировать свой проект можно до 15 февраля на сайте спортигра.рф.
На введение новой номинации в конкурсе «Ты в игре» организаторов «Большой перемены» вдохновила история Анфисы Лещенко. Семейный лыжный забег, инициатором которого выступила школьница, состоится 6 февраля. Каждую зиму вместе со всей семьей Анфиса участвует в спортивных соревнованиях. Основная площадка проведения Всероссийской лыжни «Большой перемены» – Волгоградская область. К акции смогут присоединиться школьники и их родители во всех регионах страны.
Среди поданных на конкурс Ты в игре» заявок уже есть семейные проекты. К примеру, Евгений Непша инициировал экстрим-фестиваль «УраGan» на основе вида спорта OCR (Obstacle course races) или «гонки с препятствиями» – новое направление активного семейного и корпоративного отдыха. Фестиваль был задуман как дополнение к проекту «Экстремалы уДачи» и стал самостоятельным крупным событием в Омском регионе.
Также направлен на популяризацию физической культуры и спорта среди детей и их родителей проект «Команда без границ», основателем которого является член Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка Саратовской области, победитель чемпионата мира и Европы по каратэ Евгения Фурцева. Основная идея проекта в том, что детям с ОВЗ о пользе адаптивной физкультуры и спорта рассказывают дети их же возраста, но добившиеся уже высоких спортивных результатов.
В настоящее время на конкурс «Ты в игре» подано около 1000 заявок на участие из 75 регионов. Победитель получит грант в 1 млн рублей на развитие проекта. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат 10 проектов. 15 февраля стартует народное голосование, а в апреле будет выявлен победитель.
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