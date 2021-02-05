Российский легкоатлет Иван Носков лишён победы на Кубке Европы 2015 года

Российский легкоатлет Иван Носков из-за нарушения антидопинговых правил должен быть лишён ещё одной медали — золота Кубка Европы 2015 года в спортивной ходьбе на 50 км, сообщается на сайте Независимого организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).
Ранее спортсмен отбыл максимальную четырёхлетнюю дисквалификацию за первое нарушение правил — положительный допинг-тест на ЭПО в июне 2015 года в Саранске. Его результаты со 2 июня 2015 года по 15 июля 2015 года уже были аннулированы. Перепроверка допинг-проб показала наличие того же запрещённого вещества. Теперь также аннулированы будут результаты Носкова в период с 29 января по 2 июня 2015 года. В этот промежуток времени входит Кубок Европы, который прошёл в мае 2015 года в Испании.
Носков — бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года, серебряный призёр Кубка мира 2014 года.
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