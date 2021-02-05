Шведские лыжницы не согласились остаться без медалей Игр-2022 в спринте

Чемпионка мира в командном спринте шведка Мая Дальквист и её соотечественница Линн Сван, выигравшая в сезоне-2020/2021 все спринтерские гонки, в которых приняла участие, прокомментировали прогноз известной компании спортивной статистики Gracenote, согласно которому шведские лыжницы не возьмут медалей в личном спринте на ОИ-2022 в Пекине.
Согласно прогнозу Gracenote, шведские лыжники завоюют на Олимпиаде в Пекине семь медалей. Но золото будет только одно – в женском командном спринте. Три серебра принесут Швеции женская эстафета, Линн Сван на дистанции 10 км классическим стилем и Шарлотт Калла в скиатлоне. Бронзовыми призёрами станут Эбба Андрессон (скиатлон), Фрида Карлссон (30 км) и мужской командный спринт.
«Что?! Это было бы очень странно. Кто это подсчитывал? Здесь, должно быть, какая-то ошибка», – приводит слова Дальквист Expressen.
«Если я буду это комментировать, будет слишком много нецензурных слов. Понятно, что медаль будет», — сказала Сван.
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