Бородавко отреагировал на досрочную победу Большунова в Кубке мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость о том, что Александр Большунов досрочно гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021.

Обойти Большунова в споре за трофей теоретически мог только соотечественник Иван Якимушкин. Правда, для этого ему нужно было не только поехать на этапы Кубка мира в Нове-Место (Чехия) и Осло (Норвегия), но и выиграть там все гонки, попутно взяв бонусные очки. Сегодня стало известно, что Якимушкин в Чехию не едет.



«Если Иван не едет на два этапа, то победа Большуна свершилась. Но я бы не хотел заострять на этом внимание, потому что впереди чемпионат мира. Выиграл — и выиграл, досрочно — и досрочно. Настолько досрочно, конечно, что это никому не удавалось. Уже к половине сезона — победа. Сам факт этот нужно принять как должное и сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.



Что касается того, снимут с него очки за ту агрессию или нет, то об этом речи быть не может. Это абсолютно разные вещи», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.