Депутат Госдумы РФ: Вяльбе надо подготовить представление Большунова к госнаграде

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв высказал мнение, что за вторую подряд победу в общем зачёте Кубка мира лыжник Александр Большунов достоин государственной награды.

«Любая победа наших спортсменов в столь непростое время важна для всех нас, для лыжного спорта, для президента ФЛГР Елены Вяльбе, которая многое сделала для этого вида спорта. То, что Большунов стал победителем досрочно, — событие грандиозное, тем более что это его вторая победа подряд. В истории нашей страны такое происходило очень редко. Мы можем гордиться Большуновым и говорить «браво» всем, кто причастен к этому успеху.

Считаю, что победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и общих зачётов Кубка мира достойны наград. Уверен, что руководство нашей страны, спортивные руководители и функционеры отметят победу Большунова, и Елене Вяльбе надо подготовить представление спортсмена к государственным наградам. Считаю, что мы в Госдуме поддержим это.

Считаю, что наши спортсмены делают гораздо больше для России, чем просто победы. Если сравнить спорт с подвигом, то это продвижение интересов нашей страны в геополитическом плане. Эти успехи оценить порой сложно и невозможно. В моём понимании спорт, к сожалению, стал сегодня достижением политических целей. Санкции применяют к России в целом и к спортсменам и федерациям в отдельности. Я категорически против такого. Нас хотят уколоть в самое больное место, потому что все знают, что наши спортсмены — наша национальная гордость.

Кто сильный, тот и побеждает. Злопыхатели могут обвинять и злорадствовать, что сезон был скомканным, но по факту победителем стал спортсмен из России. Нужно выигрывать, тогда и не надо будет говорить, а когда ты проигрываешь, начинаются оправдания, почему ты оказался не первым», — приводит слова Свищёва РИА «Новости».