Вяльбе отреагировала на завоевание Большуновым «Большого хрустального глобуса»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что Александр Большунов досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус». И сделал это второй год подряд.
«Прекрасная новость! Лично я не подсчитывала очки, но я очень счастлива. Думаю, такие же эмоции испытает Саша.
Можно ли расценивать досрочную победу в Кубке мира как приятный бонус перед ЧМ? Чемпионат мира — это чемпионат мира. Не думаю, что это какой-то бонус. Но в любом случае такие победы дарят хорошее настроение. Уверена, наличие хорошего настроения — это всегда хорошо», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Обойти Большунова в споре за трофей теоретически мог только соотечественник Иван Якимушкин, в активе которого на данный момент 774 очка против 1613 у Александра. Правда, для этого Ивану нужно было не только поехать на этапы Кубка мира в Нове-Место (Чехия) и Осло (Норвегия), но и выиграть там все гонки, попутно взяв бонусные очки. Сегодня стало известно, что Якимушкин в Чехию не едет. О его отсутствии в российской заявке на этап в Ульрисехамне (Швеция) стало известно ранее.
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