Отец Большунова: Саша будет бороться до конца сезона. Всё главное ещё впереди

Александр Большунов-старший отреагировал на новость о досрочной победе сына в общем зачёте Кубка мира второй год подряд.

Обойти Большунова в споре за трофей теоретически мог только соотечественник Иван Якимушкин, в активе которого на данный момент 774 очка против 1613 у Александра. Правда, для этого Ивану нужно было не только поехать на этапы Кубка мира в Нове-Место (Чехия) и Осло (Норвегия), но и выиграть там все гонки, попутно взяв бонусные очки. Сегодня стало известно, что Якимушкин в Чехию не едет. О его отсутствии в российской заявке на этап в Ульрисехамне (Швеция) стало известно ранее.

«Я даже об этом и не думал, сезон идёт, и мы никогда вперёд не забегаем. Получается, это неожиданно. У меня сегодня день рождения, я даже об этом вообще не думал (смеётся). Это как обухом по голове, мы даже не говорили об этом с Сашей, сезон-то идёт. Он борется, сражается, вообще не было никаких мыслей и разговоров, серьёзно, от вас впервые слышу.

Он шёл к этому, отрыв был серьёзным, нужно больше немного пробежать. Саша будет работать дальше, как и все остальные ребята. Он занимается своим делом и будет бороться до конца сезона. Всё главное ещё впереди", — приводит слова Большунова-старшего РИА «Новости».