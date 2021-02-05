«Как Завьялов! Двукратный!» Губерниев отреагировал на победу Большунова в общем зачёте КМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на досрочную победу российского лыжника Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021.

«Как Завьялов! Двукратный! Молодец!» — написал Губерниев на своём канале в «Телеграме».

Обойти Большунова в споре за трофей теоретически мог только соотечественник Иван Якимушкин, в активе которого на данный момент 774 очка против 1613 у Александра. Правда, для этого Ивану нужно было не только поехать на этапы Кубка мира в Нове-Место (Чехия) и Осло (Норвегия), но и выиграть там все гонки, попутно взяв бонусные очки. Сегодня стало известно, что Якимушкин в Чехию не едет. О его отсутствии в российской заявке на этап в Ульрисехамне (Швеция) стало известно ранее.

Советский лыжник Александр Завьялов становился обладателем Кубка мира в общем зачёте в 1981 и 1983 годах.