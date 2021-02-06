Младший брат Нортуга: Петтеру намного лучше. Он стал более общительным и разговорчивым

Томас Нортуг, младший брат двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга, рассказал о состоянии спортсмена.

«Думаю, Петтеру намного лучше. Например, он стал более общительным и разговорчивым. Мы часто встречаемся, отлично провели Рождество.



Очень хорошо, что его поймали. Думаю, мы всё прояснили. Надо помнить, что у Петтера была особенная жизнь, не такая, как у других. Он со многим мирился, но я не думаю, что всё произошло само собой. Когда человек становится известным, со временем он оказывается в роли, где он уже не просто Петтер. Это может навредить», — приводит слова Томаса Dagbladet.

Напомним, Нортуг был приговорён к семи месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения. В августе полицейские обнаружили, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. После этого они провели обыск в доме спортсмена, где обнаружили кокаин.