Батыршина показала ретрофото с Кабаевой

Бывшая российская гимнастка заслуженный мастер спорта РФ Яна Батыршина опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она выложила совместные фотографии с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Батыршина призналась, что считает Кабаеву лучшей гимнасткой в истории.

«Лучшая гимнастка за всю историю — Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России.

Хорошо помню, как Алина приехала в Новогорск из Узбекистана, помню её первые выступления. Уже тогда было понятно, что она будущая звезда. Мы часто вместе ездили на соревнования, не раз жили в одном номере. И очень дружили.

Она та спортсменка, которая вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень.

До её восхождения о гимнастках не писали в газетах и журналах, не показывали по телевизору. Даже в новостях о нас говорили так редко, что, когда я стала серебряным призёром Олимпиады, ведущие не знали, как правильно произносить мою фамилию, потому что столкнулись с ней впервые.

Когда выстрелила Алина, мир художественной гимнастики открылся для всех! Даже бабушки на скамейках стали разбираться в правилах, а все девочки хотели быть похожими на неё и пошли в гимнастический зал», — написала Батыршина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Батыршиной.