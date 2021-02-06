Батыршина показала ретрофото с Кабаевой

Бывшая российская гимнастка заслуженный мастер спорта РФ Яна Батыршина опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она выложила совместные фотографии с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Батыршина призналась, что считает Кабаеву лучшей гимнасткой в истории.
«Лучшая гимнастка за всю историю — Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России.
Хорошо помню, как Алина приехала в Новогорск из Узбекистана, помню её первые выступления. Уже тогда было понятно, что она будущая звезда. Мы часто вместе ездили на соревнования, не раз жили в одном номере. И очень дружили.
Она та спортсменка, которая вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень.
До её восхождения о гимнастках не писали в газетах и журналах, не показывали по телевизору. Даже в новостях о нас говорили так редко, что, когда я стала серебряным призёром Олимпиады, ведущие не знали, как правильно произносить мою фамилию, потому что столкнулись с ней впервые.
Когда выстрелила Алина, мир художественной гимнастики открылся для всех! Даже бабушки на скамейках стали разбираться в правилах, а все девочки хотели быть похожими на неё и пошли в гимнастический зал», — написала Батыршина.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Батыршиной.
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