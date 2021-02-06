Устюгов и Ретивых прокомментировали квалификацию спринта на этапе КМ в Ульрисехамне

Российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых поделились впечатлениями от квалификации в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Квалификация продолжается. Российские лыжники завершили квалификационную гонку в спринте.
«Квалификация ничего не значит. Самое главное — выиграть в финале. Круг тяжёлый, полностью рабочий. Лыжки в прологе работали отлично. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
«Не знаю, пройду ли дальше. А так, в принципе, круг хороший, рабочий. Не знаю, что не получилось на финише. Метров за 500 до финиша всего две секунды проигрывал, а итоговый проигрыш — пять с половиной секунд», — сказал Ретивых.
Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов пропускает этап Кубка мира в Швеции.
- 6 февраля 2021
-
13:35
-
13:33
-
13:14
-
09:46
-
00:57
- 5 февраля 2021
-
23:29
-
23:14
-
22:01
-
21:53
-
21:38
-
20:58
-
20:48
-
20:10
-
19:46
-
18:49
-
18:23
-
15:59
-
15:00
-
14:22
-
13:35
-
13:28
-
13:04
-
13:00
-
11:27
-
10:16
-
09:18
- 4 февраля 2021
-
20:54
-
20:13
-
18:32
-
16:26
-
16:04
-
14:17
-
13:30
-
11:28
-
11:05