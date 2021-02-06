Устюгов и Ретивых прокомментировали квалификацию спринта на этапе КМ в Ульрисехамне

Российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых поделились впечатлениями от квалификации в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Квалификация продолжается. Российские лыжники завершили квалификационную гонку в спринте.

«Квалификация ничего не значит. Самое главное — выиграть в финале. Круг тяжёлый, полностью рабочий. Лыжки в прологе работали отлично. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

«Не знаю, пройду ли дальше. А так, в принципе, круг хороший, рабочий. Не знаю, что не получилось на финише. Метров за 500 до финиша всего две секунды проигрывал, а итоговый проигрыш — пять с половиной секунд», — сказал Ретивых.

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов пропускает этап Кубка мира в Швеции.