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Устюгов и Ретивых прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Ульрисехамне

Устюгов и Ретивых прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Ульрисехамне
Другие / Лыжный спорт 0

Российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых успешно преодолели квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Лучший результат в квалификации показал финский лыжник Йони Мяки. Второе место занял норвежец Томас Хёлланд Ларсен. Третьим стал француз Лука Шанава.

Устюгов показал четвёртый результат. Он отстал от Мяки на 2,08 секунды. Ретивых завершил квалификационную гонку с 26-м результатом.

Отметим, что лидер сборной Александр Большунов пропускает этап Кубка мира в Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Ульрисехамен (Швеция)
Спринт. Квалификация

1. Йони Мяки (Финляндия) — 2.58,41
2. Томас Хёлланд Ларсен (Норвегия) — +0,74
3. Лука Шанава (Франция) — + 1,67
4. Сергей Устюгов (Россия) — + 2,08…
26. Глеб Ретивых (Россия) — + 7,57

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 5, Ульрисехамн, Швеция
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
06 февраля 2021, суббота. 12:55 МСК
Окончено
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