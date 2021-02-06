Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шведка Сван упала во время спринтерской гонки и разбила лицо

Шведка Сван упала во время спринтерской гонки и разбила лицо
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжница Линн Сван получила травму во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Во время 1/4 финала Сван не удержалась на ногах и упала в снег. При этом спортсменка ударилось лицом и громко закричала.

Судя по кадрам, в результате падения Сван разбила бровь. Лицо шведки после этого инцидента было в крови.

Многие ведущие лыжники пропускают этап Кубка мира в Ульрисехамне. Они решили сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021