Шведка Сван упала во время спринтерской гонки и разбила лицо

Шведская лыжница Линн Сван получила травму во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Во время 1/4 финала Сван не удержалась на ногах и упала в снег. При этом спортсменка ударилось лицом и громко закричала.

Судя по кадрам, в результате падения Сван разбила бровь. Лицо шведки после этого инцидента было в крови.

Многие ведущие лыжники пропускают этап Кубка мира в Ульрисехамне. Они решили сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта.