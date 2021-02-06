Шведка Дальквист выиграла спринт на этапе КМ в Ульрисехамне

Шведская лыжница Мая Дальквист выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Второе место заняла ещё одна шведка Йоханна Хагстрём. Тройку лучших замкнула американка Джессика Диггинс.

Дальквист преодолела дистанцию за 3 минуты 20 секунд. Её соотечественница Хагстрём отстала на 0,30 секунды. Отставание Диггинс от победительницы составило 0,39.

Российские лыжницы не добрались до финала спринтерской гонки.

Многие ведущие лыжники решили пропустить этап Кубка мира в Ульрисехамне из-за скорого старта чемпионата мира по лыжным гонкам. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта.