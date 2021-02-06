Свенссон: Устюгов очень мощно пошёл со старта, я думал, что всё кончено

Шведский лыжник Оскар Свенссон, ставший победителем спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), поделился впечатлениями от гонки. Шведский спортсмен отметил хороший старт россиянина Сергея Устюгова, который в итоге завершил спринт на шестом месте.

«Устюгов очень мощно пошёл со старта. Я думал, что всё кончено, уже к половине дистанции. Уже даже не думал о финише, но всё же смог вернуться в гонку. Хороший финал», — сказал Свенссон после гонки.

Второе место занял россиянин Глеб Ретивых, уступивший сопернику всего 0,4 секунды. Тройку лучших замкнул итальянец Федерико Пеллегрино.

Многие ведущие лыжники решили пропустить этап Кубка мира в Ульрисехамне из-за скорого старта чемпионата мира по лыжным гонкам. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта.