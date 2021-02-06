Устюгов: сказал Ретивых перед финалом: «Твоё дело — выскочить на финише»

Российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Устюгов занял последнее, шестое место. Гонку выиграл швед Оскар Свенссон, второе место занял россиянин Глеб Ретивых.

«Впервые в этом сезоне бегу коньковый спринт, надо пробовать всё. Перед финалом долго думал, сомневался, стоит бежать в полную силу или играть в кошки-мышки. Прибежал Анатолий и передал слова Маркуса: «Если есть силы, то начинай с самого старта». Тогда у меня все сомнения отпали, и я решил попробовать. Когда Глеб это услышал, сказал: «Ты бросишь друга?» Говорю: «Глеб, ты, главное, не дёргайся за мной, сиди сзади. Твоё дело — выскочить на финише». После гонки сказал ему: «Ты выскочил на финиш, но что-то плохо выскочил. Ждал, что первым будешь, а в итоге второй».

Очень рад работе команды, мы классно сработали. Спасибо сервису. У нас тут два человека, два сервиса, водитель фуры и два администратора. Наверное, впервые такой маленький состав приезжает на Кубок мира. Ну хоть подиум есть.

Каждый финиш мне давался тяжело, потому что финиш немного тут в горочку. Чувствовал, что в забегах где-то перебираю. Но мне нужна тяжёлая работа. Завтра будет ещё тяжелее, надо ещё сильнее проработаться и хорошо провести неделю перед чемпионатом мира. Пока, насколько знаю, у меня есть одна гонка — классический спринт. Буду к ней готовиться. Рад, что на Кубке мира», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».