Вяльбе: Непряева и Сорина будут участвовать в чемпионате мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии травмированных Татьяны Сориной и Натальи Непряевой.
Сорина травмировала ногу на тренировке, Непряева в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) сломала два пальца на руке и была прооперирована.
«Татьяна Сорина тренируется практически по полной. Что касается Натальи Непряевой, с учётом повязки на руке, она даже палку не может взять — это совсем другие тренировки. Но, могу сказать точно, на диване никто не лежит. Общее состояние нормальное, если так можно говорить в данной ситуации. Обе спортсменки будут участвовать в чемпионате мира», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).
- 6 февраля 2021
-
17:42
-
17:33
-
17:25
-
16:53
-
16:46
-
16:29
-
16:16
-
15:17
-
13:35
-
13:33
-
13:14
-
09:46
-
00:57
- 5 февраля 2021
-
23:29
-
23:14
-
22:01
-
21:53
-
21:38
-
20:58
-
20:48
-
20:10
-
19:46
-
18:49
-
18:23
-
15:59
-
15:00
-
14:22
-
13:35
-
13:28
-
13:04
-
13:00
-
11:27
-
10:16
-
09:18
- 4 февраля 2021
-
20:54