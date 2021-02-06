Вяльбе: Непряева и Сорина будут участвовать в чемпионате мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии травмированных Татьяны Сориной и Натальи Непряевой.

Сорина травмировала ногу на тренировке, Непряева в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) сломала два пальца на руке и была прооперирована.

«Татьяна Сорина тренируется практически по полной. Что касается Натальи Непряевой, с учётом повязки на руке, она даже палку не может взять — это совсем другие тренировки. Но, могу сказать точно, на диване никто не лежит. Общее состояние нормальное, если так можно говорить в данной ситуации. Обе спортсменки будут участвовать в чемпионате мира», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).