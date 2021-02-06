Хороший старт Устюгова и серебро Ретивых — видеообзор спринта на этапе КМ в Ульрисехамне

Сегодня, 6 февраля, на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) прошла мужская спринтерская гонка. Её победителем стал шведский лыжник Оскар Свенссон. Серебряную медаль завоевал россиянин Глеб Ретивых, уступивший Свенссону лишь 0,4 секунды. Бронзовым призёром стал итальянец Федерико Пеллегрино.



В финальной гонке участвовал также россиянин Сергей Устюгов, он финишировал на шестом месте. По окончании гонки победивший Свеннсон отметил мощный старт Устюгова.

Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Напомним, многие ведущие лыжники приняли решение не участвовать в этапе Кубка мира в Ульрисехамне из-за скорого старта чемпионата мира. Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится с 23 февраля по 7 марта.