Хороший старт Устюгова и серебро Ретивых — видеообзор спринта на этапе КМ в Ульрисехамне

Сегодня, 6 февраля, на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) прошла мужская спринтерская гонка. Её победителем стал шведский лыжник Оскар Свенссон. Серебряную медаль завоевал россиянин Глеб Ретивых, уступивший Свенссону лишь 0,4 секунды. Бронзовым призёром стал итальянец Федерико Пеллегрино.
В финальной гонке участвовал также россиянин Сергей Устюгов, он финишировал на шестом месте. По окончании гонки победивший Свеннсон отметил мощный старт Устюгова.
Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.
Напомним, многие ведущие лыжники приняли решение не участвовать в этапе Кубка мира в Ульрисехамне из-за скорого старта чемпионата мира. Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится с 23 февраля по 7 марта.
- 6 февраля 2021
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