Ретивых сократил отставание от Пеллегрино в спринтерском зачёте Кубка мира

Российский лыжник Глеб Ретивых, завоевавший серебряную медаль в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), сократил отставание от итальянца Федерико Пеллегрино в спринтерском зачёте Кубка мира. Обладатель красной майки финишировал третьим. В итоге Ретивых за гонку набрал 80 очков, а Пеллегрино – 60. Отставание Ретивых от Пеллегрино в спринтерском зачёте составляет 45 очков.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт после 8 гонок
1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 414
2. Глеб Ретивых (Россия) – 369
3. Александр Большунов (Россия) – 284
4. Оскар Свенссон (Швеция) – 272
5. Лука Шанава (Франция) – 212.
6. Ришар Жув (Франция) – 207…
8. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 146.
9. Александр Терентьев (Россия) – 140…
11. Артём Мальцев (Россия) – 126…
17. Сергей Устюгов (Россия) – 90.
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