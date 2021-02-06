Ретивых сократил отставание от Пеллегрино в спринтерском зачёте Кубка мира

Российский лыжник Глеб Ретивых, завоевавший серебряную медаль в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), сократил отставание от итальянца Федерико Пеллегрино в спринтерском зачёте Кубка мира. Обладатель красной майки финишировал третьим. В итоге Ретивых за гонку набрал 80 очков, а Пеллегрино – 60. Отставание Ретивых от Пеллегрино в спринтерском зачёте составляет 45 очков.



Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт после 8 гонок

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 414

2. Глеб Ретивых (Россия) – 369

3. Александр Большунов (Россия) – 284

4. Оскар Свенссон (Швеция) – 272

5. Лука Шанава (Франция) – 212.

6. Ришар Жув (Франция) – 207…

8. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 146.

9. Александр Терентьев (Россия) – 140…

11. Артём Мальцев (Россия) – 126…

17. Сергей Устюгов (Россия) – 90.