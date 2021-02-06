Тренеры назвали состав сборной России на молодёжный ЧМ по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав национальной команды на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в Вуокатти (Финляндия) с 7 по 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодежи до 23 лет. В программе турнира спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.
Мужчины U23: Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Кузнецов, Ярослав Рыбочкин, Александр Терентьев, Денис Филимонов
Женщины U23: Анна Грухвина, Христина Мацокина, Наталия Мекрюкова, Жанна Меньшова, Полина Некрасова, Анастасия Фалеева, Майя Якунина
Юниоры: Сергей Волков, Никита Денисов, Виктор Жуль, Александр Ившин, Савелий Коростелёв, Никита Родионов, Владимир Рыбкин, Павел Соловьёв
Юниорки: Алёна Баранова, Арина Былинко, Ольга Жолудева, Анна Кожинова, Александра Кононова, Евгения Крупницкая, Ульяна Николова, Вероника Степанова
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