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Ретивых поблагодарил Устюгова за командную работу. Губерниев отреагировал

Ретивых поблагодарил Устюгова за командную работу. Губерниев отреагировал
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Глеб Ретивых, ставший серебряным призёром спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в в Ульрисехамне (Швеция) оценил своё выступление в финале.

Почти всю гонку лидировал Сергей Устюгов, а Ретивых должен был ярко финишировать. Однако выиграть у Глеба не получилось, его опередил швед Оскар Свенссон.

«Сегодня был какой то безумный спринт, спасибо Сергею Устюгову за командную работу и всем, кто переживал в этой нервной гонке», — написал Ретивых на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Глеба Ретивых в «Инстаграме».

«Вперёд, к золоту ЧМ», — отреагировал на пост Ретивых известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Завтра, 7 февраля, Устюгов и Ретивых вместе поборются за победу в командном спринте.

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Устюгов и Ретивых остались без золота, но Елена Вяльбе был довольна тем, что показали её подопечные.
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