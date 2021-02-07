Бородавко рассказал, как Большунов отреагировал на досрочную победу в Кубке мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как Александр Большунов отреагировал на новость о досрочной победе в Кубке мира.

В пятницу, 5 февраля, стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став двукратным победителем турнира.

«Уже после „Тур де Ски“ было понятно, что догнать его будет очень трудно, поэтому победа была ожидаемой. Новость об этом пришла тихо, пока никаких празднований не было, поскольку перед нами стоит задача хорошо подготовиться к главному старту сезона — чемпионату мира, все внимание уделяется этому.

Особой радости не было, сегодня у команды запланировано собрание, на нём, конечно, поздравим Александра. Но эта тема проходящая, уже свершившийся факт, всё внимание и настрой — на подготовку к чемпионату мира", — приводит слова Бородавко ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).