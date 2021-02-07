Легков: Большунов — уникум, как Усэйн Болт, Фелпс, Бьорндален. Плюс он «живёт в лесу»
Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением о российском лыжнике Александре Большунове, который в этом сезоне досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус».
«В нынешней сборной практически все ребята, с которыми я ранее бегал, — Устюгов, Белов, Спицов, Червоткин, Ларьков. Не было только Саши Большунова, который просто из другой лиги. Это уникум, как Усэйн Болт, Майкл Фелпс, Уле-Эйнар Бьорндален. Плюс, образно говоря, он «живёт в лесу», только тренируясь и думая о соревнованиях. У него вся жизнь там, больше нет ничего другого. Просто как лошадь с шорами на глазах, которая идёт только вперёд, поскольку не имеет возможности оглядываться по сторонам», — приводит слова Легкова «Реальное время».
Бородавко рассказал, как Большунов отреагировал на досрочную победу в Кубке мира
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