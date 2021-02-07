Легков: перед эстафетой в Сочи подумал: «Либо медаль на грудь, либо меня самого повесят»

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, насколько спортсменам важна психологическая подготовка.
«Психология очень важна. К примеру, перед олимпийской эстафетой в Сочи не мог уснуть ни на секунду. Помню, стою в шесть утра под холодным душем и прикидываю, что будет. Либо вернусь сюда с медалью, либо мне придётся спрятаться в самой глухой деревушке нашей страны и меня больше никто в жизни не увидит. Представляете, какая была ответственность? Когда выходил из номера, обернулся и подумал: «Сегодня либо медаль на грудь, либо меня самого повесят».
Такого мандража быть не должно, хотя в тот раз, вопреки всему, на стрессе выдал лучший результат, поскольку организм, оказывается, способен это сделать. Самое главное, чтобы это не входило в привычку, поэтому перед гонкой надо постараться подготовиться спокойно, пообщаться с родными, тренером, только не на тему предстоящего старта, погулять по улице, почитать, попытаться отключиться как-то», — приводит слова Легкова «Реальное время».
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