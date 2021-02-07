Немецкая лыжница упала в командном спринте и добежала этап с одной лыжей
В первом полуфинале командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) произошло падение. Немецкая лыжница чуть не повалила шведку Йонну Сундлинг, потеряла лыжу и добежала этап с одной.
Инцидент не помешал шведским лыжницам показать лучший результат в полуфинале. Вторыми финишировали спортсменки из Швейцарии (Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих). В тройку лучших вошли также норвежки.
Финал командного спринта пройдёт сегодня, 7 февраля, в 14:45 мск.
Этап Кубка мира в Ульрисехамне является предпоследним перед чемпионатом мира. 20 и 21 февраля пройдёт этап КМ в Нове-Место (Чехия), а 23 февраля стартует мировое первенство по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
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