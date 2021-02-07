Легков рассказал о настрое Непряевой и Ступак на чемпионат мира

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о состоянии россиянок Натальи Непряевой и Юлии Ступак перед чемпионатом мира.

«Наталья Непряева находится в хорошем настроении. У неё должно быть всё нормально. Она говорит: „Подойду в хорошей форме к чемпионату мира, не переживайте“. Юлия Ступак счастлива, тоже тренируется в моём любимом Тоблахе. Они ждут возвращения мужиков, которые сегодня будут бороться за подиум», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Непряева в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) сломала два пальца на руке и была прооперирована.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).