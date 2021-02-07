Олимпийская чемпионка Чичерова пропустит зимний чемпионат России из-за травмы колена
Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова пропустит зимний чемпионат России.
«Не выступлю на „Русской зиме“ из-за травмы колена. Оно меня беспокоило немного и раньше, но вчера я неудачно поскользнулась и, видимо, добавила. В начале следующей недели собираюсь сделать МРТ. Думаю, зимний чемпионат России мне тоже придётся пропустить. Очень обидно из-за того, что так случилось. Но, видимо, так было надо», — приводит слова Чичеровой ТАСС.
На данный момент последним стартом Чичеровой стал турнир «Битва полов», который состоялся 24 января.
Спортсменка не исключила, что пропустит оставшиеся зимние старты и сконцентрируется на восстановлении перед летним сезоном.
Зимний чемпионат России пройдёт в Москве с 15 по 17 февраля.
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
13:34
-
13:26
-
13:15
-
11:30
-
11:24
-
00:41
- 6 февраля 2021
-
23:35
-
23:15
-
20:17
-
19:27
-
18:30
-
18:13
-
17:42
-
17:33
-
17:25
-
16:53
-
16:46
-
16:29
-
16:16
-
15:17
-
13:35
-
13:33
-
13:14
-
09:46
-
00:57
- 5 февраля 2021
-
23:29
-
23:14
-
22:01
-
21:53
-
21:38
-
20:58
-
20:48
-
20:10
-
19:46
-
18:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам