Олимпийская чемпионка Чичерова пропустит зимний чемпионат России из-за травмы колена

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова пропустит зимний чемпионат России.

«Не выступлю на „Русской зиме“ из-за травмы колена. Оно меня беспокоило немного и раньше, но вчера я неудачно поскользнулась и, видимо, добавила. В начале следующей недели собираюсь сделать МРТ. Думаю, зимний чемпионат России мне тоже придётся пропустить. Очень обидно из-за того, что так случилось. Но, видимо, так было надо», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

На данный момент последним стартом Чичеровой стал турнир «Битва полов», который состоялся 24 января.

Спортсменка не исключила, что пропустит оставшиеся зимние старты и сконцентрируется на восстановлении перед летним сезоном.

Зимний чемпионат России пройдёт в Москве с 15 по 17 февраля.