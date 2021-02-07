Российские лыжники не сумели выйти в финал командного спринта из-за падения Ретивых

Российские лыжники не сумели выйти в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) из-за падения Глеба Ретивых в полуфинале. Россиянин упал вместе с финским спортсменом Вернери Сухоненом.
С Ретивых в паре бежал Сергей Устюгов, который передал эстафету на первом месте. За команду Финляндии также выступал Йони Мяки.
В результате российская сборная заняла в полуфинале 9-е место. Первыми пришли итальянцы, в тройку лучших вошли также две шведские сборные.
Напомним, российские лыжницы не принимали участия в женском командном спринте.
Этап Кубка мира в Ульрисехамне является предпоследним перед чемпионатом мира. 20 и 21 февраля пройдёт этап КМ в Нове-Место (Чехия), а 23 февраля стартует мировое первенство по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
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