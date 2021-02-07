С. Устюгов — о падении Ретивых: ничего страшного, но Глеб очень недоволен. Есть осадочек

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал падение соотечественника, Глеба Ретивых, в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), из-за которого им не удалось выйти в финал.

«Увидел это так, что перед Ретивых кто-то упал, он зацепился и тоже упал. Вроде финны. Глеб очень недоволен. Говорю, ничего страшного, лучше сейчас, чем на чемпионате мира. Ничего страшного не произошло. Боролись, упали. Думаю, могли пройти в финал и там что-то показать.



Есть осадочек. Это хорошая тренировка перед чемпионатом мира. Впереди — главный старт сезона. Но я в этом году ни за что не борюсь на Кубке мира. Ещё месяц назад кто бы мог подумать, что попаду на чемпионат мира. Вчера пришёл после гонки и улыбался, мне говорят: „И ты довольный?“ Отвечаю: „А мне что, плакать, что ли? Вы месяц назад думали, что будете включать меня в заявку на чемпионат мира?“ Мне ответили: „Нет. Но, конечно, хотелось призового места“. Говорю: „А месяц назад я мечтал попасть на Кубок мира и отобраться на чемпионат мира“. Хорошая тренировка перед чемпионатом мира. Будем готовиться и двигаться дальше», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».