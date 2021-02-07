С. Устюгов — о падении Ретивых: ничего страшного, но Глеб очень недоволен. Есть осадочек

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал падение соотечественника, Глеба Ретивых, в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), из-за которого им не удалось выйти в финал.
«Увидел это так, что перед Ретивых кто-то упал, он зацепился и тоже упал. Вроде финны. Глеб очень недоволен. Говорю, ничего страшного, лучше сейчас, чем на чемпионате мира. Ничего страшного не произошло. Боролись, упали. Думаю, могли пройти в финал и там что-то показать.
Есть осадочек. Это хорошая тренировка перед чемпионатом мира. Впереди — главный старт сезона. Но я в этом году ни за что не борюсь на Кубке мира. Ещё месяц назад кто бы мог подумать, что попаду на чемпионат мира. Вчера пришёл после гонки и улыбался, мне говорят: „И ты довольный?“ Отвечаю: „А мне что, плакать, что ли? Вы месяц назад думали, что будете включать меня в заявку на чемпионат мира?“ Мне ответили: „Нет. Но, конечно, хотелось призового места“. Говорю: „А месяц назад я мечтал попасть на Кубок мира и отобраться на чемпионат мира“. Хорошая тренировка перед чемпионатом мира. Будем готовиться и двигаться дальше», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
- 7 февраля 2021
-
15:05
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:22
-
13:34
-
13:26
-
13:15
-
11:30
-
11:24
-
00:41
- 6 февраля 2021
-
23:35
-
23:15
-
20:17
-
19:27
-
18:30
-
18:13
-
17:42
-
17:33
-
17:25
-
16:53
-
16:46
-
16:29
-
16:16
-
15:17
-
13:35
-
13:33
-
13:14
-
09:46
-
00:57
- 5 февраля 2021
-
23:29
-
23:14
-
22:01
-
21:53
-
21:38