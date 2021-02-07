Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков объяснил падение Глеба Ретивых в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).
«Глебу надо было идти поближе к лидерам и держать позицию. Его немного со спуска стали наезжать, он переместился на пятую позицию, и финн наехал ему на лыжу. В принципе, финский лыжник в тот момент не помешал Глебу, но затем финн упал и потащил за собой Глеба. Чтобы такого не происходило, надо держаться на первой, второй или третьей позиции. Ну это борьба, спринтерская дистанция, здесь уже не догнать.
Сложно говорить, какое место мы в итоге заняли бы, если бы финн не зацепил. Понятно, у Глеба очень хорошие спринтерские качества. Думаю, мы однозначно были бы в финале. Но получилось как получилось. Мы все ждали финала, а полуфинал должны были проходить спокойно. Бились бы за топ-3. Все хотели, чтобы наши сегодня победили. Состояние позволяло бороться за первое место», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».
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