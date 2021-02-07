Ретивых — о падении: финн специально прыгнул на меня! У нас прямо любовь с их командой

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал падение в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Россияне финишировали девятыми и не смогли выйти в финал гонки.
«У нас прямо любовь с финской командой, получается. Очень обидно. Столько времени мечтали бегать с Сергеем вместе, спустя 10 лет бежали с ним. Не знаю, как бегать без головы. Иду по ближнему радиусу, справа от меня только билборды, а слева — финн (Вернери Сухонен). Зачем прыгать и меня срезать? Просто нагло прыгает мне на лыжи — в итоге падение. Вообще не понимаю, как такое может быть. Непонятно. Идёт поворот, я в ближнем радиусе, и финн хочет ещё куда-то прыгать. Специально прыгает на меня! Результат — падение. Я ничего не мог сделать. Впереди меня шёл человек, а у финна была возможность просто идти по своей траектории», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».
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