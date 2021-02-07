Финн, столкнувшийся с Ретивых: понятия не имею, что произошло

Финский лыжник Вернери Сухонен, столкнувшийся с россияном Глебом Ретивых во время полуфинала командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), прокомментировал своё падение.

«Понятия не имею, что произошло. Внезапно я упал и покатился вниз. Очень жаль, я был в хорошей позиции», — приводит слова Сухонена Expressen.

В полуфинале российская команда финишировала девятой, что не позволило Ретивых и Сергею Устюгову соревноваться в финале гонки.

Этап Кубка мира в Ульрисехамне является предпоследним перед чемпионатом мира. 20 и 21 февраля пройдёт этап КМ в Нове-Место (Чехия), а 23 февраля стартует мировое первенство по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Глеб Ретивых заявил, что финн подрезал его намеренно.