Финн, столкнувшийся с Ретивых: понятия не имею, что произошло
Финский лыжник Вернери Сухонен, столкнувшийся с россияном Глебом Ретивых во время полуфинала командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), прокомментировал своё падение.
«Понятия не имею, что произошло. Внезапно я упал и покатился вниз. Очень жаль, я был в хорошей позиции», — приводит слова Сухонена Expressen.
В полуфинале российская команда финишировала девятой, что не позволило Ретивых и Сергею Устюгову соревноваться в финале гонки.
Этап Кубка мира в Ульрисехамне является предпоследним перед чемпионатом мира. 20 и 21 февраля пройдёт этап КМ в Нове-Место (Чехия), а 23 февраля стартует мировое первенство по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Глеб Ретивых заявил, что финн подрезал его намеренно.
Ретивых — о падении: финн специально прыгнул на меня! У нас прямо любовь с их командой
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