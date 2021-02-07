Итальянские лыжники выиграли командный спринт на пятом этапе КМ, швейцарцы — вторые

Итальянские лыжники Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино выиграли командный спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Вторыми впервые в истории сборной Швейцарии стали лыжники Йовиан Хедигер и Роман Фургер. В тройку лучших вошли также Карл Йохан Вестберг и Юхан Хегстрём из второй национальной команды Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон-2020/2021. Ульрисехамн, Швеция

Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины

1. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 18.29,00

2. Швейцария (Йовиан Хедигер, Роман Фургер) — +1,10

3. Швеция (Карл Йохан Вестберг, Юхан Хегстрём) — +1,61

4. Чехия (Людек Шеллер, Михал Новак) — +1,63

5. Швеция (Маркус Грате, Оскар Свенссон) — +2,04