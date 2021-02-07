Итальянские лыжники выиграли командный спринт на пятом этапе КМ, швейцарцы — вторые
Итальянские лыжники Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино выиграли командный спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).
Вторыми впервые в истории сборной Швейцарии стали лыжники Йовиан Хедигер и Роман Фургер. В тройку лучших вошли также Карл Йохан Вестберг и Юхан Хегстрём из второй национальной команды Швеции.
Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон-2020/2021. Ульрисехамн, Швеция
Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины
1. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 18.29,00
2. Швейцария (Йовиан Хедигер, Роман Фургер) — +1,10
3. Швеция (Карл Йохан Вестберг, Юхан Хегстрём) — +1,61
4. Чехия (Людек Шеллер, Михал Новак) — +1,63
5. Швеция (Маркус Грате, Оскар Свенссон) — +2,04
Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 5, Ульрисехамн, Швеция
Мужчины. Командный спринт Свободный стиль. Финал
07 февраля 2021, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Италия
18:29.00
2
Швейцария
+1.10
3
Швеция
+1.60
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