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Итальянские лыжники выиграли командный спринт на пятом этапе КМ, швейцарцы — вторые

Итальянские лыжники выиграли командный спринт на пятом этапе КМ, швейцарцы — вторые
Другие / Лыжный спорт 0

Итальянские лыжники Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино выиграли командный спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Вторыми впервые в истории сборной Швейцарии стали лыжники Йовиан Хедигер и Роман Фургер. В тройку лучших вошли также Карл Йохан Вестберг и Юхан Хегстрём из второй национальной команды Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон-2020/2021. Ульрисехамн, Швеция
Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины

1. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 18.29,00
2. Швейцария (Йовиан Хедигер, Роман Фургер) — +1,10
3. Швеция (Карл Йохан Вестберг, Юхан Хегстрём) — +1,61
4. Чехия (Людек Шеллер, Михал Новак) — +1,63
5. Швеция (Маркус Грате, Оскар Свенссон) — +2,04

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 5, Ульрисехамн, Швеция
Мужчины. Командный спринт Свободный стиль. Финал
07 февраля 2021, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Италия
18:29.00
2
Швейцария
+1.10
3
Швеция
+1.60
Словенки Лампич и Уревц выиграли командный спринт на этапе КМ в Ульрисехамне
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