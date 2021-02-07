Вяльбе — о падении Ретивых: бог всё видит и обязательно накажет финнов

Российский лыжник Глеб Ретивых на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с соотечественником, Сергеем Устюговым, после командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). На дистанции Ретивых столкнулся с финном Вернери Сухоненом, из-за чего не смог побороться за выход в финал.

«Очень обидно, что сегодня так закончился командный спринт с Сергеем. Мы 10 лет хотели вместе сбегать командный спринт, но точно не хотели, чтоб это произошло так. На фотографии мы улыбаемся, а в душе у меня смятение», — написал Ретивых.

Публикацию прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе: «Бог всё видит и обязательно накажет в нужный момент таких коллег, держитесь!».