Вяльбе — о падении Ретивых: бог всё видит и обязательно накажет финнов
Российский лыжник Глеб Ретивых на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с соотечественником, Сергеем Устюговым, после командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). На дистанции Ретивых столкнулся с финном Вернери Сухоненом, из-за чего не смог побороться за выход в финал.
«Очень обидно, что сегодня так закончился командный спринт с Сергеем. Мы 10 лет хотели вместе сбегать командный спринт, но точно не хотели, чтоб это произошло так. На фотографии мы улыбаемся, а в душе у меня смятение», — написал Ретивых.
Публикацию прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе: «Бог всё видит и обязательно накажет в нужный момент таких коллег, держитесь!».
Финн, столкнувшийся с Ретивых: понятия не имею, что произошло
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