Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина вернётся в команду после отстранения

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил, что лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов вернётся в состав национальной команды на Кубке мира.

«Планируем, что он присоединится к команде на этапе Кубка мира в Закопане, который пройдёт с 12 по 14 февраля. До среды он будет находиться на сборе в Чайковском», — приводит слова Дубровского ТАСС.

Напомним, спортсмен подвергся санкциям за самовольный пропуск тренировочного сбора национальной команды в Чайковском (Пермский край), который предшествовал этапу Кубка мира в Виллингене (Германия).

В ноябре 2018 года Климов стал первым российским летающим лыжником, одержавшим победу на этапе Кубка мира. Сейчас Евгений выступает на этапе Кубка России. Затем отправится на этапы Континентального кубка. Если ему удастся занять место с первого по шестое, его будут рассматривать в качестве кандидата на чемпионат мира, который будет проходить с 22 февраля по 7 марта в Германии.