«Маме это не понравится». Сван выругалась после того, как проиграла Лампич на финише
Шведская лыжница Линн Сван не сумела сдержать эмоций и выругалась после того, как проиграла словенке Анамарии Лампич на финише в командном спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Победительницей гонки стали словенки. Сван и Майя Дальквист заняли второе место.
«Было слышно, что я сказала? Тогда прошу прощения. Маме это не понравится», — приводит слова Сван Expressen.
Кроме того, Сван подвела итоги гонки: «Беру вину на себя, Майя всё сделала правильно. Я так расстроена, у меня был дерьмовый этап. Но Лампич очень сильна в спринте, поэтому она заслужила победу. Возможно, нам стоило поставить на второй этап Майю-победительницу, потому что она лучше знает, что делать на этой трассе», — приводит слова Сван SVT.
Словенки Лампич и Уревц выиграли командный спринт на этапе КМ в Ульрисехамне
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