Сборная России обратится в FIS по поводу падения Ретивых в командном спринте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер обратится к рейс-директору Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьеру Миньере по поводу падения Глеба Ретивых в полуфинале командного спринта, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир лыжника в «Инстаграме».
Напомним, Ретивых столкнулся с финном Вернери Сухоненом, из-за чего не смог побороться за выход в финал.
«Обсудил ситуацию с Маркусом, он сказал, что будет отправлять всю информацию Пьеру Миньере, чтобы за такие нарушения наказывали. Сейчас даже желтые карточки никто не получает. Если у человека будет предупреждение, он в таких ситуациях будет действовать осторожнее.
А пока это всё остаётся безнаказанным. Маркус уже поднимал этот вопрос на „Тур де Ски“, но там каждый раз новое видение ситуации. В итоге мы ничего не можем добиться, апелляции ни к чему не приводят.
На повторе видно, что финн идёт слева от меня и после — резко вправо. Траектория у финна была свободной. Не знаю, зачем он стал смещаться вправо. Может, он устал и голова у него отключилась», — сказал Ретивых.
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